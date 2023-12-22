Боярский впервые вышел на сцену после госпитализации

Артист принял участие в спектакле "В этом милом старом доме", традиционно исполнив роль главного героя Эраста Петровича.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вновь вышел на сцену родного театра Ленсовета после перенесённого инфаркта. Об этом информирует ТАСС.

Боярский принял участие в спектакле "В этом милом старом доме", традиционно исполнив роль главного героя Эраста Петровича. Публика поприветствовала актёра бурными овациями, выразив свою радость улучшением его самочувствия.

Напомним, что пьеса "В этом милом старом доме" была впервые представлена на суд публике театра Ленсовета в 2019 году. Она была посвящена юбилею Боярского.

Ранее мы сообщили о том, что вечер балетов Бориса Эйфмана прошёл в Александринском театре.

Фото: rus.team