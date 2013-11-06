Вечер балетов Бориса Эйфмана прошёл в Александринском театре

Постановки были переработаны в 2023 году и представлены зрителям в обновлённом виде.

В Александринском театре прошёл вечер балетов Бориса Эйфмана. На основной сцене были представлены сразу две работы народного артиста РФ, сообщил телеканал "Санкт-Петребург".

Одна из постановок под названием "Мусагет" является посвящением Джоржу Баланчину и исполняется под музыку Баха и Чайковского. Режиссёрами спектакля выступили солисты Большого театра и студенты Московской государственной академии хореографии, которой исполнилось 250 лет. Второй балет называется "Мой Иерусалим". На сцену вышли ученики академии танца и солисты театра Бориса Эйфмана. Обе постановки были переработаны в 2023 году и представлены зрителям в обновлённом виде.

Я горжусь, и наша академия гордится тем, что мы участвуем в чествовании московской академии, и мне удалось пригласить юбиляров в Петербург. Они не были здесь не знаю сколько десятков лет, и я, считаю, что это – очень важный момент. Надеюсь, все это оценят Борис Эйфман, народный артист России и президент академии танца

Ранее мы сообщили о том, что просмотр балета "Щелкунчик" обойдётся петербургской семье в 30 тысяч рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)