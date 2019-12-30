В срочной посадке винят одну из пассажирок.

Борт S7 AirBus A-321 экстренно сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы теракта. По предварительной информации возникла проблема с одной из пассажирок. Женщина заявила о том, что готова взорвать себя. Она встала на проходе и взяла в руки сумку. В ней якобы находилась бомба. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

В момент инцидента на борту находилось 195 человек. Экипаж выполнял перелет из Симферополя в Москву. Пилотам пришлось сообщить о внештатной ситуации и запросить срочную посадку. Сейчас самолет буксируют на стоянку, на месте работает оперативная группа. Отмечается, что виновница переполоха отказалась предъявлять какие-либо требования, но и возвращаться на место она не желала.

Ранее Piter.tv писал о том, что самолет из Петербурга экстренно сел в Ростове-на-Дону.

Фото: Piter.tv