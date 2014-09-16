Самолёт из Москвы экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности

Подробности инцидента уточняются.

Авиарейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Кайо-Коко, благополучно приземлился в аэропорту Пулково после принятия решения о вынужденной посадке из-за технической неисправности.

По предварительным данным, самолет должен был приземлиться в Пулково в 14:36. Наземные службы аэропорта были приведены в состояние готовности. Северо-Западная транспортная прокуратура осуществляла контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им необходимых услуг.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура подтвердила, что посадка самолета прошла благополучно. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что реанимобиль попал в ДТП на Лиговском проспекте.

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