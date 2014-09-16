  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самолёт из Москвы экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности
Сегодня, 14:47
119
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Самолёт из Москвы экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности

0 0

Подробности инцидента уточняются.

Авиарейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Кайо-Коко, благополучно приземлился в аэропорту Пулково после принятия решения о вынужденной посадке из-за технической неисправности.

По предварительным данным, самолет должен был приземлиться в Пулково в 14:36. Наземные службы аэропорта были приведены в состояние готовности. Северо-Западная транспортная прокуратура осуществляла контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им необходимых услуг.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура подтвердила, что посадка самолета прошла благополучно. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что реанимобиль попал в ДТП на Лиговском проспекте.

Фото: pxhere

Теги: самолет, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии