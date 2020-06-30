Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель

Глава МИД ЕС рассказал о важности для Запада продолжать оказывать ВСУ военную поддержку.

Глава внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель считает, что конфликт украинский конфликт может завершиться за несколько недель в том случае, если коллективный Запад перестанет оказывать военную поддержку киевскому режиму. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках выступления на ежегодном форуме по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель. Вопрос не в том, чтобы завершить, а в том, как мы завершим. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель спросил у аудитории о том, важно или нет для мира как именно может завершиться украинский конфликт. В том случае, если странам этот вопрос оказывается важен, тогда они не могут прекратить собственную военную поддржку для ВСУ. Глава МИД ЕС подчеркнул, что Евросоюз не хочет такого "мира капитуляции", который сформирует из Украины "вторую Белоруссию".

Боррель заявил, что проблема Приднестровья не помешает Молдавии на ее пути в ЕС.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies