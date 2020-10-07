Борис Вишневский указал на несогласованность действий Смольного и ЗакСа в ситуации с коронавирусом

В ЗакСе не знают, как собирается действовать правительство в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский поднял на заседании вопрос распространения коронавирусной инфекции и мер, которые предпринимают власти по борьбе с ней. Он подчеркнул, что решения Смольного в парламенте каждый раз узнают в день опубликования новых изменений в "коронавирусное" постановление правительства №121.

Вишневский заявил о том, что, если будут вновь введены ограничения, то это вызовет лишь "злость и раздражение у граждан и нежелание их соблюдать". Также парламентарий обратился к своим коллегам и призвал их поднимать этот вопрос на каждом заседании, а не только обсуждать зеленую зону насаждений.

Вопрос: что мы-то делаем для того, чтобы предотвращать ту самую эпидемическую опасность, про которую говорим много месяцев? задался вопросом депутат.

Вишневский также указал на то, что ежедневно он получает обращения от медиков, которым отказывают в выплатах. Он отметил, что следовало бы создать закон, который четко урегулировал вопрос с выплатами, а не ограничиваться постановлением.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировали 456 новых случаев заболевания СOVID-19.

Видео: Фракция ЯБЛОКО в Законодательном собрании СПб / YouTube