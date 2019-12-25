Борис Вишневский спросил у губернатора, когда можно будет воспользоваться электронным сервисом "Вызов врача на дом"

Если бы сервис работал, петербуржцам не пришлось бы несколько часов пытаться дозваниваться до поликлиник.

Депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский обратил внимание на то, что пациентам не дозвониться до медицинских учреждений, чтобы вызвать врача на дом. Несмотря на то, что существует электронный сервис по вызову врача, он работает не в полную силу. Депутат хочет узнать у губернатора города, с чем это связано. Коллеги поддержали депутатский запрос парламентария.

Сервис должен был заработать в рамках проекта "Электронное здравоохранение 2018-2020". Сейчас горожане могут воспользоваться только 9 сервисами из 23 запланированных. "Вызов врача на дом" до сих пор не работает. Вишневский отметил, что его работа значительно бы сняла нагрузка с операторов. Как он узнал от вице-губернатора Олега Эргашева, на проектирование и разработку проекта было направлено 267 млн рублей.

В своем запросе депутат хочет узнать, когда заработает сервис, и почему этого не произошло до сих пор.

Ранее депутат ЗакСа попросила не сносить школу на улице Ольги Форш.

Фото: Piter.TV