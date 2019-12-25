Вице-губернатор Петербурга возглавил совет директоров киностудии "Ленфильм"

Борис Пиотровский получил новую должность в руководстве "Ленфильма".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский стал председателем совета директоров киностудии "Ленфильм". Его кандидатуру утвердили на заседании, о результатах которого чиновник сообщил в своём канале в мессенджере "Макс".

По словам Пиотровского, работа по финансовому оздоровлению киностудии продолжится. Среди дальнейших задач он назвал производство качественных фильмов и подготовку новых специалистов для киноиндустрии.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выделили почти 300 миллионов рублей на поддержку 33 фильмов.

Фото: Piter.TV