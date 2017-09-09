Борис Гребенщиков: для нового альбома "Время N" я написал пару лучших песен в своей жизни

Вчера в Квартире Кости Кройца музыкант представил на зрительский суд "Время N" - новый полноценный альбом, выпущенный впервые за 4 года.

Сегодня, 16 февраля, "Время N" уже доступен широкой аудитории, и каждый почитатель "Аквариума" может сам проследить, как новые песни завершают уже начатую когда-то трилогию альбомов "Архангельск" и "Соль".

Борис Гребенщиков вспомнил, что публичное прослушивание альбомов "Аквариума" началось еще в 1983 году с презентации "Радио Африки". Музыкант сравнил то первое прослушивание с нынешним, объясняя это тем, что и тогда, в красном зале рок-клуба, звук был плохо отлажен, и первый блин вышел комом. Извиняясь за звучание треков на презентации, Борис заверил, что реальный звук самого альбома удивит слушателей.

Музыкант рассказал, что хотя большую часть работы над альбом выполняли он и Стив Джонс - продюсер записи. На создание "Времени N" ушло около 2 лет, и в нем принимали участие лучшие музыканты со всего мира. Несмотря на то, что солисту "Аквариума" пришлось удалить большую часть наработок Джонса, они остались в хороших отношениях:

Я Стива очень полюбил. Мы договорились, что на сведение он приходить даже не будет. Потому что он сказал: "не могу смотреть, как песни, которые я люблю, ты будешь уничтожать!". А я ответил: "да, буду уничтожать, потому что я их написал, зараза, а не ты". Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков решил развеять сложившееся мнение об Аквариуме, заверив присутствующих, что группа занимается звукозаписью на протяжении всего времени.

У нас нет ни одного месяца, чтобы мы что-то не записывали. А на это требуется много денег. Поэтому, мне приходится одалживать, брать в долг, свои деньги тратить. В этом случае краудфандинг покрыл примерно 50-60% расходов, что были на тот момент. Я сбираю деньги везде, где только могу. А потом иду в студию звукозаписи и плачу. Еще можно вон на дорогу выйти с обрезом в руке – тоже краудфандинг…на большой дороге!

В альбоме сейчас 9 песен, а как рассказывает солист Аквариума, предполагалось минимум 14. Не вошедшие во "Времяы N" треки теперь лежат в архиве:

Просто эти 9, как я и предполагал, сложились в единое целое. Любой альбом – это симфония – сочетание разных вещей, которые вместе складываются и становятся больше, чем просто сумма.

Борис Гребенщиков рассказал, что когда уже альбом был сдан, работа над песней "Ножи Бодхисаттвы" продолжалась и продолжается до сих пор. Она оказалась самой сложной в записи. Теперь музыкант надеется сделать на нее микс.

Я слышу, что она может пойти еще дальше, я очень ее люблю. Тут, на этом альбоме, получилось, что я написал, с моей точки зрения, несколько лучших песен за всю свою жизнь. Ну, скажем, "Прикуривает от пустоты", "Соль" не плохая, "Крестовый поход птиц". Да и "Песня о нелюбимых" не такая плохая, как кажется.

По мнению Бориса, новый альбом – это Аквариум, даже если в нем играют не все теперешние концертные музыканты.

Аквариум всегда был за то, чтобы развиваться, чтобы следующий альбом был не такой как предыдущий. Группа все равно идет вперед вопреки желанию большей части людей, которые в ней играют. Потом они говорят, какой охренительный альбом. Да, спасибо, я был бы рад, если бы вы помогли мне его делать!

Борис Гребенщиков объясняет, что отправил новый альбом всем своим музыкантам, и деваться теперь им некуда, придется как-то играть на концертах. Он уверен, что справятся они с этим лучше некуда, ведь в этом - весь Аквариум.

На вопрос, а какое же время ждет людей после "Времени N" музыкант отвечает однозначно:

Мне абсолютно похрен, какое будет время. Мне важно делать максимум для того, чтобы людям, которые будут после меня, было хорошо!

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин