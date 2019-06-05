Гигантский аквариум в берлинском отеле лопнул и затопил улицу

СМИ: пострадали два человека, улицу затопил 1 миллион литров воды.

Гигантский аквариум в берлинском отеле Dom Aquaree лопнул и затопил улицу. Инцидент зафиксирован около шести часов утра 16 декабря. Журналисты из местного издания Tagesspiegel уточнили, что поток воды из 16-метрового аквариума затопил кафе, унеся оттуда стулья, столы, а затем - вырвался наружу помещения. Правоохранительным органам пришлось перекрывать движение по улице Карл-Либкнехт-Штрассе. В настоящее время устанавливаются причины, по которым лопнуло стекло. Однако уже сейчас ясно, что аквариум настолько поврежден, что конструкция не подлежит восстановлению. На месте происшествия сейчас деружит порядка сотни представителей закона и аварийно-спасательных служб. По предварительным данным, из аквариума вылилось около 1 миллиона литров воды, в которой плавали полторы тысячи рыб. Ранеными оказались два человека.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости