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Гигантский аквариум в берлинском отеле лопнул и затопил улицу

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СМИ: пострадали два человека, улицу затопил 1 миллион литров воды.

Гигантский аквариум в берлинском отеле Dom Aquaree лопнул и затопил улицу. Инцидент зафиксирован около шести часов утра 16 декабря. Журналисты из местного издания Tagesspiegel уточнили, что поток воды из 16-метрового аквариума затопил кафе, унеся оттуда стулья, столы, а затем - вырвался наружу помещения. Правоохранительным органам пришлось перекрывать движение по  улице Карл-Либкнехт-Штрассе. В настоящее время устанавливаются причины, по которым лопнуло стекло. Однако уже сейчас ясно, что аквариум настолько поврежден, что конструкция не подлежит восстановлению. На месте происшествия сейчас деружит порядка сотни представителей закона и аварийно-спасательных служб. По предварительным данным, из аквариума вылилось около 1 миллиона литров воды, в которой плавали полторы тысячи рыб. Ранеными оказались два человека.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: dom aquaree, аквариум, берлин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Мировые новости,

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