Дрозденко прокомментировал переезд Большого порта Петербурга в Усть-Лугу

Пока ведутся предварительные переговоры.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал перенос мощностей Большого порта Петербурга в 47-й регион. Сегодня глава области принял участие в Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF"21.

Порт переедет либо в Усть-Лугу, либо в Приморск. Никаких другая территория не может быть задействована, передал ТАСС слова Дрозденко. По словам губернатора, требуются внимательные расчеты, потому что в Усть-Луге рядом находятся региональные и федеральные заказники. Сейчас ведутся предварительные переговоры о том, как и как переносить мощности.

На месте Большого порта хотят построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, социальные и культурные объекты.

Фото: Piter.TV