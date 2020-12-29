Большинство петербуржцев уверены, что пандемия COVID-19 продолжит влиять на их работу и карьеру

Также каждый пятый респондент ожидает сокращения штата в своей организации.

Больше половины петербуржцев уверены, что пандемия коронавируса не ослабит свое влияние на их работу и карьеру. По данным экспертов службы исследований hh.ru, с этим утверждением не согласился каждый третий опрошенный, а еще 8% затруднились ответить что-либо.

Отмечается, что больше всего согласных с этим мнением насчитали в сфере туризма и гостиничного бизнеса, добычи сырья, банковской сферы и сферы закупок. В "светлое будущее", освободившееся от влияния пандемии, верят работники госслужбы, сфер информационных технологий и рабочего персонала. Кроме того, каждый пятый респондент ожидает сокращения штата в своей организации после новогодних праздников, чаще всего такой неприятный исход предсказывают соискатели от 55 лет и представители банковской, транспортной, ресторанно-гостиничной сфер. Спокойнее всех остаются работники сфер искусства и массмедиа, автобизнеса, науки и образования.

Сами эксперты отметили, что сокращения могут прокатиться по компаниям численностью от 100 до 500 сотрудников. Об этом специалистам рассказали 18% опрошенных работодателей. Около 15% организаций численностью более 500 работников тоже грозят сокращения.

Ранее мы писали, что в Петербурге безработными остаются 97 тысяч человек.

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