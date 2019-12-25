В Петербурге безработными остаются 97 тысяч человек

По прогнозу Центра занятости населения, в 2021 году уровень безработицы будет сокращаться.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычную жизнь петербуржцев. Многие люди весной 2020 года остались без работы. Piter.TV узнал в Центре занятости населения Санкт-Петербурга, как сейчас обстоят дела с безработицей в городе и какие прогнозы есть на 2021 год.

Безработица в Петербурге в 2020 году

На текущий момент на учете в Службе занятости состоит 97 127 человек. По данным исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга наиболее пострадавшими сферами в период пандемии были туристический сектор и общепит, сфера спорта и красоты, HR-сфера, продажи и продвижение. При этом пандемия не оказала негативного воздействия на рабочий персонал, науку и сферу безопасности. Исследователи отмечают и наличие дополнительной безработицы в сфере медицины одновременно с повышенным спросом. В период пандемии многие виды медицинских услуг оказались недоступны, но сотрудники этих сегментов рынка медуслуг не могли восполнить возникший дефицит из-за отсутствия нужной квалификации или специальных знаний.

Из вставших на учет в Службе занятости больше всего людей потеряли работу в сфере оптовой и розничной торговли. Среди потерявших работу также были сотрудники компаний из сфер строительства, гостиничного бизнеса и общественного питания, недвижимости, образования, досуга, развлечений. Центр занятости населения

Как коронавирус повлиял на официальный рынок труда в Петербурге

Как оказалось, пандемия коронавируса не увеличила количество безработных людей. Просто многие решили встать на учет после 1 апреля из-за повышения пособий

Порядка 62% граждан, признанных безработными в Санкт-Петербурге после 1 апреля 2020 года являются длительно неработающими, то есть они не имели официальной работы и до 1 марта. Встать на учет их побудили как увеличение минимального размера пособия по безработице и другие доплаты и меры поддержки, которые дает статус безработного. Центр занятости населения

Также, по оценкам аналитиков, уровень зарплатных ожиданий не сократился, а даже несколько превысил ожидания до пандемии. Сейчас соискатели претендуют в среднем на зарплату 60,1 тысяч рублей, а феврале ожидания составляли 54,3 тысячи рублей.

Еще одна тенденция коронавирусного периода – перевод сотрудников на удаленный формат работы. По данным Центра занятости, на текущий момент более 400 тысяч человек в городе трудятся в дистанционном режиме.

Прогноз по безработице на 2021 год

Как пояснили в Центре занятости населения, число зарегистрированных безработных стало устойчиво снижаться в октябре. Этот тренд сохраняется. С учетом того, большая часть состоящих на учете – длительно неработающие граждане, можно говорить о том, что рынок труда уже в значительной мере восстановился. Спрос на персонал продолжает оставаться высоким (это подтверждают и данные аналитиков, и рост числа вакансий в базе Службы занятости), что дает основания рассчитывать на продолжение сокращения уровня безработицы.

Ранее Центр занятости Петербурга сообщил о росте числа вакансий на рынке труда.

Фото: Piter.tv