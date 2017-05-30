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Большинство петербуржцев уверены, что детей-левшей не стоит переучивать
Сегодня, 14:50
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Большинство петербуржцев уверены, что детей-левшей не стоит переучивать

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Треть респондентов выразила мнение, что многие вещи адаптированы только под правшей.

59% опрошенных петербуржцев считают, что переучивание левшей ломает психику ребенка. Опрос проводил "Петербургский дневник" совместно с "Единой картой петербуржца".

12% респондентов считают, что решение должен принимать специалист, а 6% выразили мнение, что решение остается за родителями. 9% предположили, что левшам стоит учиться пользоваться правой рукой, так как тогда их жизнь будет комфортнее.

Также у петербуржцев спросили, действительно ли левшам тяжелее живется. Такого мнения придерживаются 57% опрошенных. 29% уверены, что многие вещи созданы для правшей. 14% затруднились ответить. 

Общее количество респондентов не указывается. 

Фото: Pixabay

Теги: левша, правша
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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