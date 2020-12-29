При уборке дворов в Петербурге за 6 января найдены нарушения

Представители жилищного комитета провели объезд трех районов города.

Больше всего нарушений при уборке дворов в Петербурге за 6 января нашли в Красносельском районе. Таким стал итог осмотра качества уборки внутриквартальных территорий районов города, который провели в среду сотрудники жилищного комитета. Представителм Смольного проверили 60 адресов в Красносельском, Колпинском и Пушкинском районах города.

Больше всего нарушений нашли в Красносельском районе – из 20 проверенных адресов по 4 адресам работы по уборке не произведены или проведены некачественно. Больше всего наледи и снежных шапок на крышах жилых домов эксперты обнаружили в Пушкинском районе – из 20 проверенных многоквартирных домов на трёх имелись снежно-ледяные образования.

Кроме того, около двух домов отсутствовали ограждения опасных зон. Выявлено 3 дома, на которых имелась наледь. Результаты объездов с указанием замечаний направлены в районные администрации для оперативного принятия мер – сообщили в жилищном комитете.

За среду к работам по уборке внутриквартальных территорий привлекли 8,24 тысячи дворников и 345 единиц уборочной техники.

Телефон горячей линии: 409-73-78. Обращения принимаются в период с 09:00 до 21:00.

Накануне сотрудники Жилищного комитета провели объезды в Василеостровском, Красносельском и Калининском районах. Замечаний по уборке территорий и очистке кровель от снега и наледи не было. Всего проверили 60 адресов.

Фото: Piter.tv