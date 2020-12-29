Инспекция осталась довольна качеством уборки улиц в трех районах Петербурга

Проверку прошли Василеостровский, Красносельский и Калининский районы.

Петербуржцев просят сообщать о плохой уборке дворов или сосульках на крышах по телефону горячей линии Жилищного комитета. Накануне к уборке внутриквартальных территорий привлекли более 6800 дворников и 650 единиц техники.

В воскресенье, 3 января, удалось очистить полностью 4 кровли, еще 50 — частично.

Сотрудники Жилищного комитета провели объезды в Василеостровском, Красносельском и Калининском районах. Замечаний по уборке территорий и очистке кровель от снега и наледи не было. Всего проверили 60 адресов.

Телефон горячей линии: 409-73-78. Обращения принимаются в период с 09:00 до 21:00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге могут продлить запрет выхода на лед в акваториях.

Фото: Piter.TV