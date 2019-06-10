Школьник заявил в полицию на пристающего к детям мужчину с расстегнутыми штанами на Большой Монетной

Также петербурженка позднее заявила, что ее сына поставили на колене и задавали личные вопросы.

В полицию накануне обратился 13-летний ребенок, который сообщил, что во дворе по улице Большая Монетная на детской площадке мужчина с расстёгнутыми штанами пристает к детям. Об этом Piter.TV сообщил источник.

Прибывшим на место нарядом при обследовании территории никого не обнаружено. В этот же день позднее в полицию обратилась мама звонившего ребенка. Она заявила, что двое неизвестных поставили на колени её сына 2011 года рождения и задавали вопросы личного характера по поводу семьи, после чего с места скрылись.

Опергруппой по подозрению в совершенном преступлении задержаны 21-летний и 25-летний граждане Ирана.

Ранее стало известно, что в подъезде дома по Красносельскому шоссе 12-летний мальчик три дня насиловал 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv