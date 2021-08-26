Болота, китайцы и Юра Борисов: каким будет второй сезон сериала "Эпидемия"

Съемки второго сезона проходили в Карелии, под Петербургом, в Пушкинских Горах. Актеры проходили настоящие испытания и в жару, и в холод.

Режиссер Дмитрий Тюрин вместе с актерским составом представил второй сезон сериала "Эпидемия". Теперь герои не только бегут от смертельного вируса, но и учатся выживать в постапокалиптическом мире без телефонов, машин и электричества.

Мне кажется, это такой редкий случай, когда каждая серия снята в разных жанрах, поэтому сериал – это калейдоскоп жанров. Первая серия, то, что мы сейчас посмотрели, для меня это артхаусная драма. Вторая серия совершенно другая. Есть у нас в наборе и хоррор, и мистический триллер, и вестерн, и боевик. Дмитрий Тюрин, режиссер

Проводником героев в новом мире становится персонаж Юры Борисова – простой и добрый парень, чем-то напоминает Данилу Багрова.

Человек, когда оказывается в таком мире, где нет влиянии цивилизаций, и соответственно всех кодов и смыслов, и ложных целей, к которым мы так часто стремимся, при этом забывая о простых вещах. Чтобы человек был счастливым, ему может быть ничего и не нужно, человек вне цивилизации начинает ценить простые вещи. И персонаж Юры Борисова проводник этих простых вещей. Дмитрий Тюрин, режиссер

Съемки второго сезона проходили в Карелии, под Петербургом, в Пушкинских Горах. Актеры проходили настоящие испытания и в жару, и в холод.

Мы снимали в болотах. У нас ночная смена, много ограничений, заехали в болото, начали снимать, выставили первый кадр, и на второй сцене у нас потухла светобаза. Ночная смена и у нас нет света, а мы в болотах под Псковом, никто туда не приедет в два часа ночи. И мы просто сидели четыре часа и ждали чуда. Эльдар Калимулин, исполнитель роли Миши в сериале

Кроме уже знакомых актеров в картине сыграли Никита Еленев, Аскар Ильясов, Виктория Клинкова и немецкая актриса Юлия Ендроссек. Премьера второго сезона сериала запланирована на 21 апреля на видеосервисе PREMIER.

Видео, фото: Piter.TV, YouTube / PREMIER