Российские кинокомпании получат почти 500 млн рублей на дубляж

На международное продвижение проектов деньги выделяются уже второй год.

Правительство РФ заключило 11 соглашений с кинокомпаниями на сумму более 450 млн рублей по субсидиям. Деньги пойдут на перевод российских фильмов и сериалов на иностранные языки. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Минэкономики.

Отмечается, что позже будет распределено еще 30 млн рублей. Деньги на международное продвижение проектов российских кинокомпаний выделяются второй год. Так, в прошлом году кинокомпании получили на дубляж и субтитрирование порядка 300 млн рублей.

В 2021 году средства пойдут на поддержку 21 художественного и 24 анимационных фильмов и сериалов.

Как рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, выучка от экспорта в ближайшие два года должна минимум в три раза превысить сумму, полученную от государства.

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