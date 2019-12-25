Аскар Ильясов: Любовь точно спасет мир. Другого выхода я не вижу

На ТНТ стартовал второй сезон сериала "Эпидемия" – истории о том, как группа москвичей пытается выжить в условиях постапокалипсиса, наступившего из-за смертельного вируса. В продолжении есть несколько новых героев, для которых возвращение к первобытным инстинктам дается весьма болезненно. Среди них – персонаж Аскара Ильясова, тату-мастер по имени Эзис. Мы встретились с актером, чтобы поговорить о его работе в громком проекте.

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Аскар, в 2022 году вышли сразу две премьеры с вашим участием с говорящими названиями "Эпидемия-2" и "Нулевой пациент". Это совпадение, или вы так "прониклись" пандемией, что решили "ударить автопробегом по бездорожью"?

Никогда об этом не задумывался… Действительно есть какая-то интересная закономерность. Впрочем, я вижу ее для себя как благоприятное стечение обстоятельств. Здорово, что можно было отрефлексировать и ретранслировать свежие ощущения, мысли от пандемии в таких больших талантливых проектах.

Вы смотрели первый сезон "Эпидемии", чтобы лучше понять сюжет? Нужно ли это актерам, которые снимаются в подобных продолжениях?

Я не видел сериал до того, как меня утвердили на роль. Когда мне прислали сценарий первой серии, то посмотрел весь первый сезон и был под большим впечатлением. Я не очень усидчив на сериалы, но "Эпидемия" нашла во мне серьезный отклик. Я подумал: как классно, хочу сниматься в этом проекте!

Были ли в сценарии такие эпизоды, связанные с вашим героем, которые вы по каким-то причинам попросили убрать, заменить?

Нет, не было. Хотя существовала определенная дилемма, связанная с тем, что мой персонаж – гей. На читках по зуму мы долго обсуждали, оставаться ли ему геем, как в первоначальном варианте, или нет. Могла сложиться сюжетная линия, что скрытым геем предстал бы другой герой. Но в итоге решили все оставить, как есть. Меня ничуть не смущала такая характеристика моего персонажа. Наоборот, это показалось интересным. Изучить темперамент человека, который является туркменом по происхождению, прожившим большую часть жизни в Петербурге, работавшим тату-мастером… При этом традиционализм народов Центральной Азии, зашитый в самом ДНК, безусловно, дает о себе знать. Прочувствовать этот внутренний конфликт героя стало своего рода вызовом!

Пришлось ли идти на какие-то жертвы ради вашего персонажа? Худеть, полнеть, стричься, отращивать волосы, красить их и т.д.?

Я узнал, как должен выглядеть мой герой еще в феврале, а к съемкам мы приступили в апреле. Так что понемногу "подплывал" к нужному образу. В весе, в облике, в поведении. Самой большой проблемой оказались временные татуировки: им пришлось уделять массу времени, постоянно обновляя, дорисовывая и переклеивая. Сначала мы искали стиль. Изначально предлагались индуистские образы (что-то вроде Шивы и символа Ом). Но для самоидентификации героя я предложил петроглифы наскальной сакской живописи. Племена саков – мои предки, жившие на территории Южного, Восточного и Центрального Казахстана в VII-IV вв. до н. э. Создатели сериала прислушались и утвердили мою идею.

Какая локация на съемках поразила больше всего? Перескажите самый эффектный кадр.

Да это вся Карелия! Там просто потрясающие виды Я даже не могу выделить что-то одно. В четвертой серии запечатлены невероятные съемки с дронов. Если все-таки постараться вычленить самый эффектный кадр, то, пожалуй, это момент встречи двух групп у быстрой реки с коричневым оттенком воды. Непередаваемые ощущения!

"Эпидемия" (оба сезона) — это наглядная иллюстрация бесконечных глубин человеческого озверения в экстремальных условиях. Согласны? Как не допустить такого в реальности?

Не согласен. Мы и в обычной жизни можем запросто озвереть. А любая эпидемия просто оголяет нерв. "Эпидемия" — это, скорее, наглядная иллюстрация адаптации человека к разным условиям жизни. Как не допустить озверения в реальности? Больше любить. Проявлять любовь к себе, к окружающим. Любовь точно спасет мир. Другого выхода я не вижу.

Если представить самый плачевный исход эпидемии, то, возможно, природе без людей будет легче? Нужны ли мы вообще здесь, что мы тут делаем?

Планета, безусловно, восстановится. Но станет ли ей легче? Не знаю, ведь мы все являемся ее детьми. Местами неблагодарными. Но какие есть, такие есть.

Как остаться человеком в нечеловеческих условиях?

Человеком в таких условиях может остаться только тот, у кого тверда вера.

Открытый финал "Эпидемии-2" оставляет вашему герою надежду на "продолжение жизни" в следующем сезоне, если он будет?

Для моего героя финал довольно закрытый в связи с гибелью. Было бы любопытно познакомиться с приквелом и узнать, как он попадает туда, где оказался. Хотя не факт, что эти обстоятельства были бы столь же интересны, как те, что запечатлены во втором сезоне "Эпидемии". Наверное, можно придумать некую реинкарнацию души Эзиса и новые приключения, связанные с этим. Но здесь нужен хороший драматург в экзистенциальном кризисе. В общем, поживем – увидим!

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Фото: castingkino.ru