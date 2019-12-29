Владелец "Гельвеции" рассказал, как в Петербурге снимали первый сериал в работающем отеле

О съемках рассказал владелец отеля "Гельвеция" Юнис Теймурханлы, по книге которого был снят сериал.

В Петербурге сняли первый в стране сериал, съемки которого проходили в работающем отеле. Сериал "Записки отельера" снят по мотивам книги владельца "Гельвеции" Юниса Теймурханлы по заказу Okko Studios. Он рассказал Piter.TV, как удалось совместить полноценную работу гостиницы и съемочные дни, а также насколько сериал приближен к книге.

Закончились съемки первого сезона, проходили они в январе, три недели мы выделили под съемки. Я бы не стал говорить, что это прям последовательная хронология того, что в моих историях. Я бы сказал, что это по мотивам. Конечно, немножко изменена сюжетная линия, у меня это отдельные разрозненные истории, а здесь прописывается еще центральная сюжетная линия, которая диктует иное развитие событий. Юнис Теймурханлы, владелец отеля "Гельвеция"

Сериал посвящен необычным историям, связанным с повседневной жизнью отеля, персонала и гостей. Режиссер Радда Новикова ранее работала над "Интернами" и "Захватчиками". Сериал покажут в онлайн-кинотеатре Okko в марте этого года.

Фото и видео: Piter.TV