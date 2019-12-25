Информацию о карантине в больнице подтвердили в приемном покое.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петергофе больницу закрыли из-за пациента с коронавирусом. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитете по здравоохранению.

Речь идет о Николаевской больнице. В приемном покое заявили, что медучреждение закрыто на карантин. Известно об одном зараженном пациенте. Состояние больного уточняется.

По некоторым данным, COVID-19 диагностировали у пожилого горожанина.

Ранее мы сообщали о том, что врачи Покровской больницы пожаловались на отсутствие спецзащиты для работы с больными пневмонией.

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