В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что в Петергофе больницу закрыли из-за пациента с коронавирусом. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитете по здравоохранению.
Речь идет о Николаевской больнице. В приемном покое заявили, что медучреждение закрыто на карантин. Известно об одном зараженном пациенте. Состояние больного уточняется.
По некоторым данным, COVID-19 диагностировали у пожилого горожанина.
Ранее мы сообщали о том, что врачи Покровской больницы пожаловались на отсутствие спецзащиты для работы с больными пневмонией.
Фото:pixabay
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