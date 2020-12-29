Больница №5 имени Филатова за 2020 год приняла более 2,7 тысяч детей с COVID-19

На ИВЛ попали 18 человек.

Больница №5 имени Филатова в Петербурге за 2020 год приняла более 2,7 тысяч детей с COVID-19. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 18 января, распространяемой пресс-службой правительства.

В тяжелом состоянии в больницу поступили 97 человек, 18 находились на ИВЛ. У детей были сопутствующие заболевания.

Детская городская клиническая больница №5 имени Н.Ф. Филатова за 2020 год приняла 2747 детей с COVID-19, из них с легким течением заболевания – 965, в состоянии средней тяжести –1685, тяжёлые – 97. На ИВЛ было 18 человек. Дети с тяжелым течением заболевания имели сопутствующие заболевания: онкологию (лейкозы, новообразования и т.д.), сахарный диабет, ДЦП, органическое поражение головного мозга, сепсис, ожирение и другие патологии – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv