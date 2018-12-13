Болельщика "Зенита" оштрафовали за оскорбительный баннер в адрес канала Z+

Фанат заплатит 3 000 рублей за выходку на матче "Зенита" с "Аустрией".

Петроградский районный суд оштрафовал петербуржца Евгения Лаптева за оскорбительный баннер, вывешенный на матче "Зенит" - "Аустрия". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина заплатит 3 000 рублей за оскорбление чести и достоинства клубного телеканала Z+ и его руководителя Игоря Порошина. Болельщика осудили по ч.1 ст.20.31 КоАП РФ - "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

23.03.2019 в 19 часов 05 минут, находясь на трибуне сектора D 106 стадиона "Газпром Арена", являясь зрителем официального спортивного соревнования – футбольного матча между командами "Зенит" - "Аустрия", оскорблял руководителя интернет канала "Z+" Порошина, путем использования баннера размером 40*1.5 метра с нецензурными высказываниями, порочащими честь и достоинство. Объединенная пресс-служба судов

Судя по всему, речь идет о знаменитом баннере, в котором фанаты "Зенита" выступили с критикой нового клубного интернет-канала. Болельщиков возмутило обилие мата и слишком свободный стиль шоу. Они оформили свою вывеску "в стиле Z+".

– На языке Z+: маркетологи – ******** (люди нетрадиционной ориентации), Порошин – ***** (знаменитое оскорбление с характерным суффиксом)

Лаптев вину полностью признал, раскаялся, пояснив, что не намеревался нарушать правила поведения зрителей на стадионе. В выступлении перед судом болельщик заявил, что избрал неверный способ протеста против канала "Z+". Суд назначил наказание в виде штрафа в 3 000 рублей.

Ранее мы писали, что фанатам не понравился "матершинный" YouTube-канал "Зенита"