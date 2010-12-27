Болельщики вынесли из российских поездов подстаканники и белье на 1 млн рублей

На простынях болельщики рисовали плакаты.

В РЖД пожаловались на воровство болельщиков ЧМ-2018. Специалисты подсчитали, что в период мундиаля пассажиры украли из поездов постельное белье и подстаканники на 1 млн рублей. Об этом рассказал на брифинге начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Павел Бурцев.

Он отметил, что бесплатные одеяло и простыни, выдаваемые проводниками в вагоне поезда, зачастую не возвращались обратно. Позже специалисты видели по телевизору простыни РЖД, на которых болельщики рисовали плакаты.

Напомним, 15 июля на стадионе "Лужники" состоялся финальный матч между сборными Франции и Хорватии. Чемпионом мира по футболу стали французы. Второе место заняли хорваты, третье — бельгийцы.

Ранее мы писали, что на ЧМ-2018 не было зафиксировано ни одного случая проявления расизма.

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