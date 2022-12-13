В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек

Двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе "Кускатлан" погибли девять человек. Об этом сообщили в национальной полиции.

Инцидент произошел во время матча между командами "Альянс" и ФАС. Давку на одном из входов стадиона спровоцировали фанаты, которые пытались попасть на трибуну. В результате столкновений погибли девять человек. Двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

Также сообщается, что причиной инцидента стала продажа фальшивых билетов на матч и попытки болельщиков силой пробраться на стадион. Игра была прервана.

Ранее мы сообщали, что ФИФА представила логотип чемпионата мира-2026.

Видео: YouTube / Davisitos sv