Больее половины россиян никак не защищают свои гаджеты

Порядка 19% россиян не видят необходимости снижения киберрисков.

Более половины россиян никак не защищают свои гаджеты. Эти пользователи беззащитны перед киберпреступниками. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные компании ESET.

Отмечается, что ни базовые, ни продвинутые способы защиты ноутбуков, планшетов, смартфонов и других гаджетов не используют 54% россиян. Каждый третий (35%) россиянин просто забывает о мерах предосторожности, а 19% не видят необходимости для снижения киберрисков.

А вот различными инструментами защиты пользуются 46% россиян. Самая популярная мера — установка антивирусных программ. Реже россияне включают двухфакторную аутентификацию и используют менеджеры паролей.

При этом 63% россиян хранят ценную для них информацию в мессенджерах или в электронной почте. Фотогалереи для этого используют 53% россиян, историю браузера – 47%, а папки со скаченными файлами – 40%.

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Фото: pixabay