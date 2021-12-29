В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере появились инструменты для рисования.

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция – пользователи теперь могут рисовать на фото и видео. Об этом сообщает WABetainfo.

Инструменты для рисования были обнаружены в бета-версии приложения. В месснеджере встроенный редактор дополнят новыми карандашами. Это позволит на фото и видео рисовать более толстые линии.

Сейчас можно менять только цвет карандаша, одна толщину штриха изменить нельзя. Отмечается, что в WhatsApp может появиться также встроенный инструмент для размытия снимков.

В настоящее время данные инструменты доступны для версии 2.22.3.5 для Android-устройств.

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