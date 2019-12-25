Более 9 млн автомобилей проехало по трассе М-11 за год

В среднем по дороге ежедневно проезжали по 24 тысячи машин, а в пиковые месяцы – более 37 тысяч.

Более 9 млн автомобилей проехало по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург за год с ее открытия. В среднем по дороге ежедневно проезжали по 24 тысячи машин, а в пиковые месяцы – более 37 тысяч. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкомпании "Автодор", в доверительном управлении которой находится М-11.

Самыми востребованными среди автомобилистов оказались участки с 208-го по 684-й км. На них пришлось около 19,6% от общего числа проездов в этом году. С 668-го по 684-й км – 15,1%, с 208-го по 668-й км – 8,7%.

Движение по трассе М-11 открылось 27 ноября 2019 года. Общая протяженность дороги составляет 669 км. От Москвы до Петербурга можно добраться за 5,5 часов. В результате голосования для трассы выбрали название "Нева". Максимально разрешенная скорость по ней – 110 км/ч. Чтобы проехать всю М-11 водители легковых автомобилей должны заплатить более 2 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на популярном маршруте №74 станет больше автобусов в будни.

Фото: ВКонтакте / М11 Москва - Санкт-Петербург