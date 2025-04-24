Еще один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Три человека погибли при столкновении автомобилей на трассе в Приамурье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 24 апреля на 1399-м километре федеральной трассы "Амур". По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автомобилем "Урал".

В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки, в том числе несовершеннолетний. Еще один пассажир Lada с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и прокуратура.

Ранее мы сообщали, что в Мичуринске автомобиль влетел в толпу людей.

Видео: Прокуратура Амурской области