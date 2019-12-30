Более 150 пьяных водителей задержали за новогодние праздники

Также в Петербурге и области произошло более 1,5 тыс. аварий.

Отдел пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и области представил статистику задержаний пьяных водителей в течение новогодних праздников.

В период праздничных каникул правоохранители задержали 170 человек, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в это же время эта цифра составляла 108 человек, что в 1,5 раза ниже.

Ранее стало известно, что за первую неделю нового года произошло почти 1500 ДТП. Аварии унесли жизни 22 человек в Петербурге и Ленобласти.

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