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Более 150 пьяных водителей задержали за новогодние праздники
Сегодня, 18:41
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nadezhda_sib

Более 150 пьяных водителей задержали за новогодние праздники

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Также в Петербурге и области произошло более 1,5 тыс. аварий.

Отдел пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и области представил статистику задержаний пьяных водителей в течение новогодних праздников.

В период праздничных каникул правоохранители задержали 170 человек, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в это же время эта цифра составляла 108 человек, что в 1,5 раза ниже. 

Ранее стало известно, что за первую неделю нового года произошло почти 1500 ДТП. Аварии унесли жизни 22 человек в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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