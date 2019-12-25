Более 800 тысяч доз вакцины от бешенства разложат ветеринары в Ленобласти в этом году

За 30 лет в регионе не было вспышек бешенства.

Специалисты Управления ветеринарии в Ленинградской области разложат по региону более 800 тыс. доз вакцины от бешенства для диких животных.

Ветеринары раскладывают вакцину в лесах и на свалках: так вакцина попадет не только к плотоядным диким животным, но и к бродячим собакам. Иногда для работ используют технику, в том числе болотоход, квадроциклы и малую авиацию.

В управлении обратили внимание, что за 30 лет в регионе не было вспышек бешенства.

Ранее мы писали, что парк "Монрепо" откроется к выходным после просушки.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области / Вконтакте