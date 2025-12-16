Более 60% бюджетных мест в петербургских вузах приходится на инженерно-технические специальности

Приемная кампания стартует 20 июня, зачисление завершится в августе.

20 июня российские вузы начинают прием документов на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. В Петербурге одной из главных особенностей нынешней приемной кампании стало увеличение числа бюджетных мест по инженерно-техническим направлениям, сообщает 78.ru.

Как сообщили в городской администрации, на такие специальности приходится 62 процента от общего количества бюджетных мест для будущих первокурсников. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город продолжает развивать систему поддержки технического образования и молодых специалистов. Он отметил, что власти продолжают поддерживать интерес выпускников к техническим специальностям, увеличивают грантовую поддержку молодых исследователей, создают технологические долины и помогают выстраивать взаимодействие с петербургскими предприятиями.

Особое внимание уделяется подготовке инженеров для высокотехнологичных отраслей экономики. В пилотном проекте по модернизации инженерного образования участвуют Санкт-Петербургский горный университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Абитуриентам также напомнили о ключевых датах приемной кампании. Этап приоритетного зачисления завершится 3 августа, основной этап — 7 августа. Приказы о зачислении будут опубликованы 11 августа.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific