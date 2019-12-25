Старт онлайн-квесту был дан 1 марта этого года.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что более 600 петербуржцев уже приняли участие в онлайн-квесте "По следам боевой славы". Об этом сообщают в официальной группе квеста в сети "ВКонтакте".

По сценарию, горожане с 1 по 9 мая горожане отвечают на вопросы о Великой отечественной войне. Подведение итогов состоится 10 мая, а 20 мая огласят имена победителей.

Отмечается, что проект создан при поддержке Комитета по печати Ленинградской области и губернатора Ленинградской области региональной общественной организацией "Центр помощи "Мастерская свободы".

Ранее мы сообщали о том, что Беглов проинспектировал подготовку петербургских улиц ко Дню Победы.

Фото:Квест "По следам боевой славы"/вк