  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов проинспектировал подготовку петербургских улиц ко Дню Победы
Сегодня, 15:10
21
IRINA_CHALKINA

Беглов проинспектировал подготовку петербургских улиц ко Дню Победы

0 0

На сегодняшний день промыты все 2600 автомобильные дороги.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что Александр Беглов проинспектировал подготовку петербургских улиц ко Дню Победы. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Впереди День Победы. И хотя в этом году у нас не будет массовых праздничных мероприятий, выглядеть  наш город должен празднично

заявил Беглов

Отмечается, что в Северной столице собрано и вывезено более 500 т мусора и почти 8000 т смета. Кроме того, в городе промыты все 2600 автомобильные дороги. 

Также в Петербурге высадили 602 тысячи цветов виолы и 6000 деревьев.

Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.

Фото:gov.spb.ru

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии