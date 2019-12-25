На сегодняшний день промыты все 2600 автомобильные дороги.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что Александр Беглов проинспектировал подготовку петербургских улиц ко Дню Победы. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Впереди День Победы. И хотя в этом году у нас не будет массовых праздничных мероприятий, выглядеть наш город должен празднично заявил Беглов

Отмечается, что в Северной столице собрано и вывезено более 500 т мусора и почти 8000 т смета. Кроме того, в городе промыты все 2600 автомобильные дороги.

Также в Петербурге высадили 602 тысячи цветов виолы и 6000 деревьев.

Ранее мы сообщали о том, что над Петербургом проходит репетиция воздушного парада ко Дню Победы.

Фото:gov.spb.ru