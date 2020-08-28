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Более 600 IT-специалистов Петербурга подали заявки об отсрочке от армии по новому закону
Сегодня, 19:32
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Более 600 IT-специалистов Петербурга подали заявки об отсрочке от армии по новому закону

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Отмечается, что они должны иметь высшее образование по специальности и работать по трудовому договору не менее 11 месяцев с 1 апреля 2021-го года по 1 апреля 2022 года. 

Порядка 2 тыс. IT-компаний направили заявления об отсрочке для своих специалистов. Всего речь идет о 8,7 тыс. айтишников, из них около 600 человек из Петербурга. Об этом рассказали в четверг, 19 мая, в пресс-службе Минцифры. 

Согласно новым правилам, отсрочка от армии предоставляется для IT-специалистов. Речь идет о работниках призывного возраста – от 18 до 27 лет. Отмечается, что они должны иметь высшее образование по специальности и работать по трудовому договору не менее 11 месяцев с 1 апреля 2021-го года по 1 апреля 2022 года. 

В пресс-службе отмечают, что возраст претендентов на отсрочку от армии составляет 24 года, а средний стад работы – 2 года. Больше всего заявлений поступило из Москвы – почти 1,7 тыс. заявок, из области – 800 заявок. 

Ранее мы писали, что петербургские призывники стали реже скрываться от военкомата. "Уклонистов" находят через работодателей.

Фото: pexels 
 

Теги: it-специалисты, от армии, отсрочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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