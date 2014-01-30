Шоу для IT-специалистов IT Live Show

В баре Popravka в Петербурге 28 июля пройдет IT Live Show для IT-специалистов. Мероприятие начнется в 19:00.

В Петербурге 28 июля состоится вечернее шоу для IT-специалистов. Создателем и ведущим проекта является Иван Мальцев, проектный менеджер в "2ГИС" и стендап-комик. В программе нового выпуска IT Live Show ожидаются лига плохих шуток, прожарка новостей сообщества. На сцене будут Зар Захаров – член программного комитета Frontend Conf, разработчик в "VK Музыка", Илья Кашлаков – Head of Development в "ЮMoney", организатор сообщества для тимлидов и ведущих разработчиков Burning Lead.

IT Live Show – уникальный способ провести время с коллегами в неформальной обстановке, озвучить свои успехи, поделиться болями и познакомиться с потенциальными партнерами. Кто "клал прод", когда еще был джуном? Насколько странно люди ведут себя на собеседованиях в IT? Какие сумасшедшие задачи иногда ставят заказчики? Честные и смешные ответы на эти и другие вопросы услышат зрители нового выпуска шоу в баре Popravka.

Фото: предоставлено организаторами IT Live Show