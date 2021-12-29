Более 50 складов формата self-storage открылись в Петербурге в 2021 году

Общее число операторов возросло на треть.

Рынок индивидуального складского хранения в Петербурге за два года вырос в 2,5 раза. Только в 2021 году в городе открылись 53 склада формата self-storage, общее число операторов возросло на треть – до 43. Об этом пишет "РБК Петербург".

Сейчас для жителей Петербурга доступны 132 складских комплекса в формате self-storage. Больше всего таких складов в Приморском районе (12%), Невском и Выборгском (по 11%). По прогнозам экспертов, рост спроса на склады в Петербурге в среднесрочной перспективе сохранится.

Склад self-storage – это помещение, разделенное на большое количество боксов (комнат) разной площади. На одном складе может располагаться около 300 боксов, самый маленький имеет площадь 1 квадратный метр, самый большой – 30 квадратных метров. Эти помещения сдаются в аренду как частным клиентам, так и небольшим компаниям.

Ранее мы писали, что в Петербурге сдают квартиру, где кухня находится под унитазом, за 9 тыс. рублей.

Фото: ru.wikipedia.org / Hankwang