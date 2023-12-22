Посуточная аренда может подорожать в Петербурге из-за новых ограничений

Поправки направлены на защиту законных интересов людей, проживающих по соседству.

Изменения, внесенные в статью № 30 Жилищного кодекса РФ, могут привести к резкому повышению цен на посуточную аренду квартир. Генеральный директор сети апарт-отелей Vertical Юлия Шмидт прокомментировала ситуацию в беседе с "РБК Петербург" и отметила, как эти изменения проявятся и в Северной столице.

Напомним, что поправки предусматривают ужесточение условий сдачи квартир в аренду на сутки: они направлены на защиту законных интересов людей, проживающих по соседству. Речь идёт о предотвращении шумных встреч и ремонтных работ в позднее время.

По словам Шмидт, благодаря этим поправкам, стоимость посуточной аренды квартир может подняться, что будет выгодно для апарт-отелей. Владельцам придется приспосабливаться к условиям арендодателей обычных квартир.

Ранее мы сообщили о том, что каждый шестой арендатор квартиры в Петербурге живёт с питомцем.

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