Спасатели покорили 38-этажный небоскрёб в Петербурге

Для гостей праздника организовали выставку пожарно-спасательной техники и интерактивные площадки.

В День народного единства в Северной столице прошёл юбилейный забег "Вертикальный вызов". Участникам предстояло преодолеть 145 метров высоты в боевой экипировке весом до 25 килограммов.

4 ноября в Петербурге состоялись X Международные соревнования по скоростному подъёму в высотном здании "Вертикальный вызов". Более 500 пожарных и спасателей из различных регионов России, а также из Беларуси и Сербии вышли на старт, чтобы покорить 38 этажей небоскрёба "Лидер-Тауэр" на площади Конституции.

Дистанция стала серьёзным испытанием даже для подготовленных спортсменов. Участникам предстояло преодолеть 919 ступеней — причём не в обычной спортивной форме, а в полной боевой экипировке и со средствами защиты органов дыхания. Общий вес снаряжения мог достигать 20–25 килограммов.

Одним из участников стал Сергей из Поисково-спасательной службы Петербурга. Он работает в подразделении четыре года, но на "Вертикальный вызов" вышел впервые. Своими впечатлениями мужчина поделился после финиша.

В итоге он преодолел дистанцию за 8 минут 31 секунду. Сам Сергей пока затруднился оценить свой результат, но признался, что испытание оказалось непростым.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV