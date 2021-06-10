Более 4 тысяч тонн пыли и грязи собрано с петербургских улиц за праздничные выходные

В настоящее время дорожные службы в рабочем режиме продолжают подметать и мыть дороги.

За праздничные выходные, с 30 апреля по 3 мая, дорожные предприятия Комитета по благоустройству собрали с петербургских улиц более двух тысяч тонн пыли и грязи. Для мытья дорог было использовано более 31 тыс. кубометров воды. Об этом сообщила пресс-служба Комблага.

Чтобы избавить улицы от зимних загрязнений, сначала проводилась уборка с увлажнением и использованием вакуумных машин-пылесосов. Как только позволила погода, была выведена поливомоечная техника и работники ручного труда, которые замывали дороги водой из шланга. Навести финальный лоск помог моющий шампунь. С 1 апреля было использовано более трех тысяч литров этого средства.

В настоящее время дорожные службы в рабочем режиме продолжают подметать и мыть дороги. В среду улицы Петербурга чистят и моют 610 единиц техники и 1087 работников ручного труда дорожных предприятий.

Фото: пресс-служба Комблага