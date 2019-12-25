На торгах продали четыре помещения в Адмиралтейском районе за 30 млн рублей

Покупатели приобрели объекты по более высокой цене, чем была заявлена.

В пятницу, 4 декабря, на площадке Российского аукционного дома на торгах продали четыре коммерческих помещения в Адмиралтейском районе. Продажа принесла городу 32 млн рублей, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Цена продажи превысила начальную в примерно в 3,2 раза. Самым крупным лотом является нежилое помещение на Измайловском проспекте, 20. Площадь помещения составляет 302 кв. метров.

Другой объект ― "Дом Компании для хранения залога громоздких недвижимостей" ― находится на Гороховой улице, 47. Он является объектов культурного наследия регионального значения.

Еще два лота находятся на 7-й Красноармейской, 5, литера Д и Почтамтской, 20, литера А. Аукционы проходили в электронном формате.

Фото: citywalls.ru