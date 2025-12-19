Более 250 человек пополнили Молодёжный кадровый резерв Санкт-Петербурга за прошлый год

Свыше полутора сотен участников программы уже приступили к работе в органах власти города на стартовых должностях.

В 2025 году в Молодёжный кадровый резерв Санкт-Петербурга было отобрано и зачислено более 250 человек. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 153 выпускника программы текущего набора уже трудоустроены на стартовые позиции в различных органах власти города.

Проект, ориентированный на студентов и молодых специалистов в возрасте от 20 до 35 лет, работает в Петербурге уже 13 лет. За всё время его существования было подано более 14 тысяч заявок для включения в кадровый резерв. Ежегодно программа помогает сделать первые шаги в карьере на государственной службе более чем 150 молодым людям.

Петербург ведёт системную работу по привлечению талантливой молодёжи на госслужбу. Благодаря Молодёжному кадровому резерву на стартовые позиции в органах власти уже поступили более 1500 человек. Этот проект — часть нашей работы по созданию возможностей для профессиональной реализации молодых людей, отмечается в сообщении Смольного.

Фото: Молодёжный кадровый резерв Санкт-Петербурга