Более 240 поставщиков будут обеспечивать продукцией регионы Арктической зоны

В 2021 году пять компаний из Петербурга получили статус резидента Арктической зоны и смогут работать в Карелии и Архангельской области.

Стало известно, что более 240 предприятий Петербурга заключили контракты на поставку продукции в регионы Арктической зоны. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил губернатор Петербурга на пленарном заседании Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Как рассказал губернатор Петербурга, в 2021 году пять компаний из Петербурга получили статус резидента Арктической зоны и смогут работать в Карелии и Архангельской области.

Кроме этого, город приступил к реализации проекта логистического кластера "Агрегатор грузооборота Северного морского пути". Благодаря этому проекту можно будет отправлять грузовые потоки через Петербург, а также увеличить грузооборот с Европой и Азией.

Ранее в Петербурге обсудили арктическую повестку. Так, для решения задач научно-технологического обеспечения Арктической зоны создан научно-производственный арктический кластер Петербурга.

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