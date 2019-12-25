В Петербурге обсудили арктическую повестку

Так, для решения задач научно-технологического обеспечения Арктической зоны создан научно-производственный арктический кластер Петербурга.

В четверг, 2 декабря, на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" губернатор Александр Беглов обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым арктическую повестку на предстоящий год. По словам главы города, регион активно включился в выполнение Стратегии развития Арктической зоны. Об этом сообщили в Смольном.

До 2023 года в Петербурге планируют провести 16 мероприятий международного уровня, в том числе, министерскую сессию Арктического совета. Также город готовится к проведению VI Международного арктического форума "Арктика – территория диалога", который должен пройти в апреле следующего года.

На совещании также обсудили роль петербургских научных и промышленных предприятий в развитии арктической зоны.

Петербург входит в тройку лидеров рейтинга инновационных регионов России. У нас сосредоточен значительный промышленный, научный и образовательный потенциал, который используется для развития Арктического региона. Александр Беглов

Рабочие "Балтийского завода" строят универсальные атомные ледоколы "Сибирь", "Урал", "Якутия", "Чукотка". Головной ледокол "Арктика" уже ввели в эксплуатацию.

Отмечается, что в Петербурге также создали научно-производственный арктический кластер, в состав которого вошли 25 предприятий.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет международная научная конференция об Арктике.

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