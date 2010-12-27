За первую неделю декабря более 200 петербуржцев пострадали из-за гололеда

С начала декабря в травмпункты Петербурга обратилось 224 человека, которые объяснили свои травмы гололедом. Больше всего пострадавших было 1 и 8 декабря.

За первую неделю декабря в Петербурге 224 человек пострадали из-за гололеда. Именно столько посетителей травматологий объяснили свои раны скользкими дорогами или тротуарами. Больше всего травм пришлось на первый день месяца и пятницу, 8 декабря. 1 декабря упало 58 человек, а сегодня – 69.

Больше всего травм при падении получили в Невском районе, тут лед ранил 43 человека. Самые устойчивые люди или хорошо посыпанные тротуары оказались в Приморском и Адмиралтейском районах: по семь человек на каждый.

Падения происходят как во дворах домов, так и на тротуарах. Сегодня погода добавляет работы дорожникам: снег шел почти весь день.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге 800 уборочных машин борются со снегом