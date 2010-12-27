В Петербурге 800 уборочных машин борются со снегом

В Петербурге в усиленном режиме работают уборочные автомобили.

В Петербурге весь день 8 декабря будут убирать заснеженные дороги по городу. Утром на улицы выехали сотни уборочных автомобилей. Известно,что для борьбы со снегом выделена 801 единица снегоуборочной техники и 1000 дворников.

При необходимости их количество может быть увеличено. Пауза в уборке будет вызвана только утренними и вечерними часами пик. Пресс-служба комитета по благоустройству

Дорожные предприятия Северной столицы перешли на усиленный режим работы. В первой половине дня, кроме снега была метель, что усложняло уборку. Отмечается, что слой осадков может превысить 120 миллиметров.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы стали активно использовать горячую линию для жалоб на уборку снега.