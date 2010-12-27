Петербуржцы стали активно использовать горячую линию для жалоб на уборку снега

К 15.30 в службе горячей линии для жалобы на уборку снега поступило более 14 звонков.

В Петербурге жители города стали использовать горячую линию по уборке внутриквартальных территорий от снега и наледи.

Сотрудница службы, куда поступают звонки от горожан, рассказала Piter.tv насколько быстро стала пользоваться популярностью горячая линия. Звонки стали поступать днем 7 декабря. Так, к 15.30 насчитывалось более 14 жалоб с разных районов города. Отмечается, что петербуржцы используют горячую линию именно после обеденного времени.

Кроме того, стало известно, что совершить звонок может каждый только до 20.00. Далее работнки службы готовят распечатки, где указывается количество жалоб, а также район, где необходимо произвести уборку снега или наледи. Позже документ отправляется в администрацию района, где будет решен вопрос с проблемой.