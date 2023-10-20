Более 1 млрд рублей выплатят жителям блокадного Ленинграда ко Дню Победы

Единовременную помощь получат около 183 тысячи ветеранов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении выплатить единовременную помощь ветеранам ко Дню Победы. Выплаты получат около 183 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Общая сумма помощи составит более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили на 31-м съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда. Главной темой съезда стало сохранение исторической памяти о блокадных днях.

На съезд приехали делегаты из разных регионов России и из-за рубежа. Среди них были и те, кто в детстве был эвакуирован из Ленинграда и не вернулся в город после войны. Ветераны активно участвуют в общественной жизни: издают книги, устанавливают памятники и создают маршруты по Зеленому поясу Славы. Губернатор обратился к участникам съезда со словами: "Для нашего города эта встреча — особая. Для нас вы все — ленинградцы, вы все — наши, люди одной судьбы, одной памяти".

