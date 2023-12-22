Более 170 млн рублей перевели жители Санкт-Петербурга и Ленобласти на благотворительность через Сбер

Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 170 млн рублей перевели жители Санкт-Петербурга и Ленобласти через каналы Сбера на благотворительность с начала 2024 года. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Любой желающий может принять участие в различных акциях доброты – например, сделать взнос в благотворительный фонд "Вклад в будущее", с которым Сбер в который раз совместно проводит Зеленый марафон. В рамках проекта идёт сбор средств для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства, чтобы помочь им адаптироваться и подготовиться к обучению в школе, научиться общаться и взаимодействовать с другими людьми. Акция по сбору продлится до 1 сентября 2024 года. Принять участие в ней можно на сайте Зеленого марафона и платформе СберВместе. А для клиентов Сбера на сайте забега доступна возможность оформить пожертвование не только в виде символической суммы, но и бонусами СберСпасибо.

В 2023 году в рамках Зеленого марафона по всей России было собрано 12,5 млн рублей. А это почти 10 тыс. занятий по подготовке к школе для 195 детей в 11 российских регионах. В этом году собранная сумма уже превысила 27 млн рублей и продолжает расти.

Для справки: В СЗФО забег Зеленый марафон пройдёт 1 июня в двух городах – Санкт-Петербурге (Приморский парк Победы) и Калининграде (Солнечный бульвар, 25).

Фото: фотобанк Pxhere